La justice indienne rejette le mariage pour tous : “Nous savions que ce serait difficile. Mais on ne s’attendait pas à perdre sur toute la ligne.”

La décision des cinq magistrats de la plus haute instance judiciaire indienne ne surprend pas Amritananda Chakravorty. Cette avocate est l’une des juristes à avoir défendu la cause homosexuelle et transsexuelle lors des audiences qui ont lieu en avril et en mai dernier. “Les débats avaient plutôt bien commencé. Mais par la suite, les juges se sont rendu compte de la complexité du problème. S’ils décidaient de changer la loi sur le mariage civil, cela aurait un impact sur toutes les autres législations qui régissent le mariage dans les autres communautés religieuses. Et je crois que c’est à ce moment-là qu’ils ont pris peur. Le sujet est alors devenu si compliqué qu’ils en ont conclu que c’était au Parlement de trancher”, raconte l’avocate. Et celle-ci d’ajouter : “Nous savions que ce serait difficile. Mais on ne s’attendait pas à perdre sur toute la ligne. ” La Cour suprême a en effet laissé au gouvernement le soin de former une commission pour accorder, éventuellement, quelques droits supplémentaires.

Le gouvernement a la main

Cet organisme devra trancher sur la question de l’ouverture de comptes bancaires communs pour les couples homosexuels et transgenres, sur le versement des pensions de réversion, etc. La composition et la date à laquelle cette commission est censée voir le jour restent floues. On ignore également combien de membres y participeront. Ces derniers devront être désignés par le gouvernement fondamentaliste hindou de Narendra Modi. “La Cour a indiqué que des représentants de la communauté LGBT devaient y siéger. Mais le pouvoir central pourrait ne choisir que des personnes en accord avec ses vues”, estime Amritananda Chakravorty.

La droite hindoue s’oppose à toute reconnaissance de droits en faveur des homosexuelles. Le représentant du gouvernement avait dénigré les requêtes déposées devant la Cour suprême en déclarant, lors d’une audience en avril, qu’elles reflétaient “une vision élitiste et urbaine”. Une manière de sous-entendre qu’elles n’étaient pas légitimes et issues d’une minorité. De son côté, le magazine Organiser, le porte-voix du RSS, la principale organisation fondamentaliste hindoue, avait relayé une pétition adressée à la présidente indienne au printemps. La revue voyait alors dans le mariage homosexuel “un assaut contre les traditions culturelles et les principes religieux de l’Inde”. De même, la pétition martelait que l’homosexualité était “irrationnelle et contraire à la nature. […] Si l’adoption devient possible, les relations homosexuelles ne pourront pas maintenir un cadre stable et durable [pour l’enfant] ”.

Enfin, l’avènement de la commission est d’autant plus incertain que les législatives auront lieu au printemps 2024. Le gouvernement Modi ne devrait pas prendre d’initiative susceptible de heurter son électorat.