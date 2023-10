La Russie semble lancer une nouvelle offensive de grande envergure dans l’Est de l’Ukraine

Encercler Donetsk

Au cours des derniers jours, la Russie semble même avoir repris l’initiative dans l’Est du pays, nombre d’analystes notant en effet un regain d’activité offensive sur plusieurs axes de la ligne de front. Le 10 octobre dernier, les forces russes ont lancé une attaque concertée contre la garnison ukrainienne d’Avdiivka, tentant ainsi d’encercler cette ville de l’oblast de Donetsk, située sur la ligne de front du Donbass depuis 2014.

À lire aussi

Selon un porte-parole des forces armées ukrainiennes dans l’Est du pays, l’offensive russe aurait cependant été considérablement ralentie suite à la destruction par les Ukrainiens de plus de 300 pièces d’équipements, comprenant des pièces d’artillerie, des tanks et des véhicules blindés : “Nous avons détruit une grande partie de leur équipement, si bien que l’ennemi continue à pousser avec de l’infanterie”, a ainsi déclaré le colonel Oleksandr Chtoupoun. Selon lui, les Russes auraient perdu 3,000 soldats depuis le début de l’assaut sur Avdiivka.

Le lundi 16 octobre, l’Institut pour l’Étude de la Guerre, un think tank américain, estimait que les forces russes poursuivaient leurs opérations offensives dans cette direction, réalisant quelques progrès, bien qu’à un rythme “relativement plus lent que lors des attaques initiales”. Toujours selon cet Institut, les Russes auraient également mené, des opérations offensives le long de l’axe Koupiansk-Svatove-Kreminna ; dans la direction de Bakhmout ; au sud-ouest de la ville de Donetsk ; ainsi que dans l’ouest de l’oblast de Zaporijia. C’est la multiplication de ces assauts qui a poussé le ministère britannique de la Défense à avertir ce mardi 17 octobre que la Russie venait probablement de lancer une offensive coordonnée sur plusieurs axes dans l’est de l’Ukraine, signalant ainsi le début d’une des “plus importantes opérations offensives” russes depuis le mois de janvier 2023.

À lire aussi

”Des poussées significatives”

Joint ce mardi par téléphone, un soldat ukrainien positionné dans l’Est du pays a confirmé à la Libre Belgique un regain d’activité ennemi au cours des derniers jours. “Les Russes ont tenté un certain nombre de poussées significatives, soutenues par de nombreux chars et véhicules blindés”, explique-t-il, ajoutant que les défenseurs ukrainiens sont cependant parvenus à les repousser à grand renfort d’artillerie et de tirs de mortiers. “L’unité dont je fais partie a repoussé deux attaques de ce type et infligé de lourdes pertes aux Russes, les obligeant à battre en retraite et à se regrouper”, confirme le soldat, ayant souhaité conserver l’anonymat, avant de partager des photos et vidéos le montrant dans une tranchée, entouré de ses camarades.

”Il y a clairement une activité accrue sur cette partie de la ligne de front, mais il est difficile de dire si cela fait partie d’une poussée stratégique ou opérationnelle plus large”, estime-t-il. Interrogé sur la nature de l’armement adverse, le soldat explique que les Russes disposent sur cette partie de la ligne de front d’une “importante puissance blindée”, ainsi que d’un soutien aérien et de drones kamikazes.

Les difficultés rencontrées par les défenseurs ukrainiens pourraient s’aggraver dans les jours à venir. Un récent rapport du think tank britannique RUSI, spécialisé dans les questions de défense, indique ainsi que la Russie a récemment acheminé un important convoi d’armes et munitions fournies par la Corée du Nord à Krasnodar, une ville située à seulement 200 kilomètres de la frontière ukrainienne.