L’insupportable attente des proches des otages israéliens: “Jusqu’à ce que je la voie sur ces images, je ne savais pas si elle était vivante ou morte"

“Quand j’ai vu cette vidéo j’ai hurlé, je me suis effondrée au sol. Et puis j’ai compris que cette vidéo me prouvait au moins qu’elle était en vie”, a expliqué lors d’une conférence de presse Keren Sharf Sham, sa maman. À côté d’elle, ses deux fils ont le même regard que leur sœur, les mêmes yeux bleus. “Jusqu’à ce que je la voie sur ces images, je ne savais pas si elle était vivante ou morte. Aujourd’hui je supplie les dirigeants du monde entier de me ramener ma fille. Elle était juste partie faire la fête, et maintenant elle est à Gaza. ”

Dans sa main gauche, Keren Sharf Sham tient le portrait de sa fille souriante au volant de sa voiture. Celle qu’elle appelle “mon bébé” lui a envoyé un dernier message samedi 7 octobre vers 7h30 en hurlant qu’il y avait des tirs autour d’elle. “Nous voulons juste qu’elle rentre à la maison comme tous les autres otages. Ma sœur est innocente et maintenant elle est loin de chez elle”, répète Ilya, son frère aîné. Sa mère adresse, elle, un message à sa fille : “Je veux dire à Mia que je l’aime très fort et qu’elle me manque. Quand elle va revenir j’ai hâte de la serrer dans mes bras. Nous sommes tous mobilisés pour elle. Mia a un bon cœur, je suis certaine qu’elle aide les autres. ”

Cette vidéo diffusée lundi 16 octobre est une première preuve de vie d’un otage. Impossible de dire quand elle a été enregistrée et surtout dans quelle condition. “J’ai confiance en Israël qui va tout faire pour ramener tout le monde en vie”, a encore lancé Keren Sharf Sham, en fin de conférence de presse.

De son côté le président français Emmanuel Macron a appelé à la “libération immédiate” de la franco-israélienne et dénoncé “l’ignominie que représentent la prise en otage de personnes innocentes et leur mise en scène odieuse. ”

Parler pour faire exister les siens.

Certaines familles d’otages ont placardé dans Tel Aviv des avis de recherche avec les portraits de leurs proches. D’autres ont décidé de s’exprimer dans les médias. Une réponse au silence des autorités israéliennes qui ne donnent quasiment aucune information à ces familles pour le moment. Parler pour redonner un visage à leurs proches enlevés. Pour qu’elle ou il ne soit pas que des numéros.

Galit est franco-israélienne, cinq membres de sa famille dont sa fille de 13 ans et sa mère de 80 ans ont été enlevés par le Hamas. “On attend que le monde nous aide. C’est pour cela que je vous parle”, nous dit-elle, avant de marquer une pause. “Attendez… ”. La mère de famille retient ses larmes et reprend : “Je n’ai aucune nouvelle de ma fille, ma mère, mon neveu, ma nièce et mon beau-frère. On ne sait rien. Je perds mes mots tellement c’est impensable. ”

Galit se définit comme une pacifiste, comme beaucoup de familles qui vivaient dans les kibboutz pris pour cible. Samedi matin, sa fille, Noya âgée de 13 ans, était chez sa grand-mère dans le kibboutz de Nir’oz. 80 personnes y ont été enlevées et 25 autres tuées. “J’ai reçu un coup sur la tête, je ne sais pas comment je vais m’en remettre de ça. Je dois retrouver ma confiance en l’être humain et sa bonté. Et j’ai surtout confiance dans le bon dieu, j’en suis certaine qu’il prend soin de ma fille et ma mère. ”

Galit se trouvait dans un autre kibboutz lui aussi pris d’assaut, elle a pu échanger par téléphone avec sa fille quelques minutes avant son enlèvement. “Aujourd’hui, je n’ai pas envie d’imaginer où est ma fille Noya. J’ai peur de l’imaginer parce que des images me viennent. J’essaie de ne pas y penser parce que cela me briserait. Au contraire, j’imagine des femmes autour d’elle. Une Palestinienne qui vient et lui donne de l’eau, du pain. ”

Comme toutes les familles des kibboutz attaquées, Galit est aujourd’hui hébergée dans un hôtel de la mer Morte avec sa fille de 9 ans. Épuisée physiquement et émotionnellement, elle lance un dernier appel aux responsables du Hamas, mais aussi au gouvernement israélien. “Une guerre, c’est soldat contre soldat. Ce n’est pas avec des bébés, des femmes, des vieux. Laissez-les partir. Je veux voir ma fille, s’il vous plaît. C’est trop compliqué de rentrer militairement à Gaza dans cet endroit où il y a aussi des femmes et des enfants. ”