Pour Biden à Tel Aviv, une mission presque impossible: solidarité avec Israël et compassion pour les Palestiniens

Le voyage, dont l’opportunité a été longuement débattue lundi à Washington, était à haut risque, et pas seulement politiquement. La sécurité du Président était d’autant plus un sujet de préoccupation que son secrétaire d’État, Antony Blinken, en tournée diplomatique, avait dû interrompre ses entretiens pour se réfugier dans un abri lors de bombardements, lundi soir, à Jérusalem.

C’est politiquement indemne que Joe Biden espérait aussi repartir, alors que sa mission s’apparentait à un exercice d’équilibriste en poursuivant trois objectifs difficiles à concilier : réaffirmer la solidarité de l’Amérique avec Israël et leur commune détermination à combattre le terrorisme incarné par le Hamas, prévenir l’escalade des hostilités et éviter un embrasement de toute la région, faire de l’aide humanitaire une priorité et mettre à l’abri la population civile de la bande de Gaza. La destruction controversée d’un hôpital à Gaza, quelques heures seulement avant l’arrivée du président américain, n’a fait que compliquer l’équation, à plus forte raison qu’elle a entraîné l’annulation du sommet que Joe Biden devait tenir mercredi, à Amman, avec le roi de Jordanie, et les présidents de l’Égypte et de l’Autorité palestinienne.

Des considérations également électorales

Le Démocrate, candidat à sa réélection l’an prochain, ne pouvait probablement pas éviter le déplacement. Soutenir Israël est un devoir pour ainsi dire sacré pour tout locataire de la Maison-Blanche. Comme il l’avait fait en se rendant à Kiev, le 20 février, le Président voulait, en outre, prouver que son âge (il aura 81 ans le 20 novembre), objet de toutes les polémiques, ne l’empêche pas d’exercer sa fonction, y compris quand cela implique de voyager en zone de guerre. Enfin, l’ancien sénateur, qui présida la commission des Affaires étrangères, se devait d’illustrer sa maîtrise des dossiers internationaux et sa volonté de préserver le leadership américain.

Encore fallait-il éviter les pièges et, si possible, obtenir des résultats. Pour limiter les risques, l’invitation de Joe Biden n’a été acceptée à Washington qu’après y avoir reçu l’assurance du gouvernement israélien que l’aide humanitaire pourrait être acheminée à Gaza, quand bien même les deux parties redoutent pareillement qu’elle soit détournée par le Hamas. Les négociations préliminaires de Blinken ont dû être âpres car elles ont été plus longues que prévu. Elles impliquaient aussi l’Égypte parce que l’unique point de passage de l’aide vers Gaza sera le poste frontière égyptien de Rafah.

S’il est loin le temps où des présidents démocrates comme Jimmy Carter et Bill Clinton s’imposaient en médiateurs efficaces dans le conflit israélo-arabe, Joe Biden espère à tout le moins montrer que l’Amérique se soucie encore concrètement du sort des Palestiniens.