Ziad Medoukh ne partira pas de Gaza : “Si je quitte ma maison aujourd’hui, je quitte ma ville demain et la Palestine après-demain”

Dépourvue d’électricité et de carburant, à peine alimentée en eau, l’enclave palestinienne se trouve dans une situation sanitaire dramatique. Les quelques organisations internationales présentes sur place arrivent à court de ressources. Les hôpitaux manquent de médicaments, seringues, oxygène, désinfectants et compresses, à tel point que même les blessures légères conduisent désormais à la mort des patients. Ces victimes sont ensuite acheminées dans des morgues, qui ne disposent même plus de sacs mortuaires en suffisance, et les entassent où elles trouvent de la place.

”La situation ne cesse de se dégrader”, commente Ziad Medoukh depuis Gaza dans un français impeccable. “Avant, chaque foyer avait 6h d’électricité par jour. Depuis la fermeture totale des points de passages, on est passé à 4h, puis 2h, puis plus rien du tout, la centrale électrique a fermé mardi. L’eau non plus n’arrive plus, parce que les citernes installées sur nos toits ont besoin de courant. Moi, j’achète de l’eau minérale pour boire et me laver, mais dans les centres d’accueil il n’y a rien du tout, et les vivres commencent à manquer dans les points de vente”.

Le responsable du département français et du centre de la paix de l’Université Al-Aqsa de Gaza revient ensuite sur situation des hôpitaux. Outre Al-Ahli, “beaucoup d’hôpitaux et de cliniques ont purement et simplement été détruits”, s’insurge-t-il. “Quarante-huit établissements de santé ont été visés. Seul l’hôpital Al-Shifa fonctionne, mais il est débordé, sans parler de 90 000 déplacés qui s’y sont réfugiés. Quand un malade ou un blessé grave arrive, il meurt dans les secondes ou les minutes qui suivent faute de médicaments, de lit et de prise en charge. Les autres font face à une mort lente”.

Ziad Medoukh ©D.R.

Où vous trouvez-vous actuellement ?

J’ai fait évacuer ma femme et mes cinq garçons vers le Sud après une semaine dure de bombardements intensifs, mais moi je suis resté, seul, dans le centre-ville de Gaza. Même dans le Sud, ma famille n’est pas à l’abri. Mardi matin, Israël a tué 120 personnes à Rafah et Khan Younès. Vu l’intensité des bombardements, la poursuite des attaques sanglantes de l’armée israélienne contre les civils, personne ne sera épargné.

Pourquoi rester dans le Nord ?

Je suis palestinien, je prône la résistance par la non-violence, l’éducation et l’attachement à la terre. Si je quitte ma maison aujourd’hui, je quitte ma ville demain et je quitte la Palestine après-demain. Ce qui revient à participer à une nouvelle déportation, une nouvelle Nakba (littéralement “la catastrophe” de 1948 lors de la création d’Israël, NdlR). Je préfère mourir debout chez moi que d’être humilié toute ma vie. L’ordre qui me fera évacuer viendra soit de la Croix Rouge internationale, soit des Nations Unies, mais certainement pas de l’occupation. Je comprends les 750 000 Palestiniens qui sont partis vers le sud, mais ils n’y trouvent rien. Les gens dorment dans la rue, sans matelas, sans couverture, sans nourriture, sans eau, sans électricité. Même les familles d’accueil sont débordées et abritent parfois près de cent personnes par appartement.

À lire aussi

Israël dit ne pas viser les civils mais les infrastructures du Hamas. Est-ce votre sentiment ?

J’ai vécu quatre grandes offensives avant celle-ci, et c’est la première fois que je vois la ville de Gaza entièrement détruite. Quand vous sortez de chez vous, il n’y a que des ruines. Auparavant, Israël coupait les routes entre les villes. Cette fois, ils coupent les rues entre les quartiers. Même la municipalité ne sait pas y accéder pour sortir les corps ou les blessés. En détruisant tout, leur objectif est de mettre la pression sur la population civile. L’armée de l’occupation est la cinquième puissance militaire du monde. Avec ses moyens technologiques, elle peut facilement faire la distinction entre des combattants de faction et des civils. Ils prétendent détruire un parti, une faction, mais après chaque offensive, la population de Gaza se réveille avec des partis politiques plus puissants qu’auparavant.

Un peuple paie-t-il pour l’attaque d’un groupe ?

Pour l’instant, les Palestiniens ne croient pas à ce qui s’est passé samedi dernier, parce que nous n’avons pas le temps ni les moyens de regarder ou de vérifier les vidéos qui circulent. On a directement été bombardés. Nous demanderons des comptes après, en interne, s’il y a des preuves. Pour l’instant, tout ce que l’on constate, c’est qu’Israël attaque la population civile, tue des femmes et des enfants. Pour moi, l’objectif israélien est de semer la terreur, pour que la population – qui subit un blocus depuis seize ans – quitte les lieux. Mais revenons à l’origine du problème : Pourquoi y a-t-il à Gaza des factions militaires qui résistent par les armes ? Parce qu’il y a une occupation, parce qu’il y a une colonisation et parce qu’il y a un blocus. En tant que société civile, nous aimerions simplement avoir la paix. Vous pensez vraiment que nous sommes pour la domination d’un parti ? Vous pensez vraiment que nous sommes pour la division, un gouvernement à Ramallah et un autre à Gaza ? Non, mais on ne nous laisse pas le choix. La seule solution est la paix dans l’application de la justice et du droit international. Nous en avons assez des condamnations et des belles paroles, maintenant il nous faut du concret. Il faut arrêter de tuer des enfants. La résolution de ce conflit ne sera jamais militaire, écraser Gaza revient à écraser les rêves de toute une jeunesse palestinienne qui a besoin de liberté.