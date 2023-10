La Cour Pénale Internationale se saisit de la situation en Palestine

La Palestine étant “l’État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu”, la frappe qui a détruit l'infrastructure hospitalière peut passer dans le champ de la CPI. Le tribunal international se prononce sur quatre types de crimes bien définis : le crime de génocide ; les crimes contre l’humanité ; les crimes de guerre et le crime d’agression. Quelques heures à peine avant la tragédie de l’hôpital Al Ahli Arab, la Cour avait ainsi mis en ligne un lien pour collecter des informations pertinentes.

Avocat et procureur international, Johann Soufi, avait, juste avant l’attaque du Hamas au 7 octobre, publié une tribune dans Le Monde pour alerter la situation de cette région du Proche-Orient qui semblait vouée aux oubliettes. Il y déclarait que “le futur de la CPI et de la justice pénale internationale se joue aussi en Palestine”. Celle-ci a mis du temps à s’y intéresser. “Un des défauts de la justice internationale c’est qu’elle est lente. Son plus grand atout est qu’elle sait être patiente” confie Mr Soufi à La Libre.

Une arme de paix en temps de guerre

”Chaque conflit est différent, par son histoire, par sa culture. Même au niveau historique. Le conflit de 2023 avec le Hamas ne ressemble pas à celui de 2021. Mais globalement, chaque partie met le droit international de côté pour des raisons de représailles, de vengeance et c’est cette logique dont j’ai vu les effets tragiques au cours de ma carrière” explique le juriste qui a travaillé pour les tribunaux spéciaux du Rwanda, du Liban et du Sierra Leone.

Plus de huit cents universitaires et spécialistes du droit international ont par ailleurs publié une tribune ce mercredi pour “mettre en garde contre un génocide potentiel à Gaza”. Ce nouveau conflit contribue donc à remettre la justice internationale au premier plan, de nombreux dirigeants de la planète y faisant à nouveau référence. Si la CPI s’est intéressée à la Palestine dans le passé, elle n’y a consacré jusqu’ici que peu de moyens. C’est même la situation qui en bénéficiait le moins du budget de la CPI.

Mais “en raison de sa dimension symbolique, de l’historique de ce conflit, de sa durée sur le temps et de la nature des crimes, il était essentiel pour la CPI d’en faire une priorité”, commente Me Soufi, qui veut que la justice internationale combatte de la même manière les crimes qui ont lieu aux quatre coins du monde, quels que soient les intérêts politiques et stratégiques. Sans quoi, sa dimension “internationale” serait vide de sens.

Une dynamique juridique depuis la guerre en Ukraine

”J’ai vu un engouement important pour la justice pénale internationale en Ukraine où j’assistais, avec d’autres juristes, le procureur général ukrainien à enquêter sur les crimes commis par les responsables russes”, confie le pénaliste. “J’ai vécu des choses que je pensais impossible : un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine, le président d’une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de Sécurité.”

Cet élan depuis Kyiv anime l’avocat dans le cadre de son combat global : “J’espère qu’on ne sera pas dans ces délais-là. Mais voyez, Al Bashir (ex-président de la République du Soudan, NdlR) n’est plus au pouvoir ; au Liberia, j’ai travaillé dans le procès de l’ancien président Charles Taylor et c’était quelque chose d’impensable de le voir comparaître à La Haye. Cela me donne toujours espoir. Dans ce domaine, il ne faut jamais dire jamais.”

Johann Soufi veut faire entendre sa voix parmi “le tumulte de vocabulaire guerrier. C’est un message à la fois de paix et de justice parce que l’un ne va pas sans l’autre”. Il rejoint donc la CPI quand celle-ci affirme que “la justice internationale est capable de contribuer à instaurer une paix à long terme, une stabilité et un développement équitable au sein des sociétés sortant d’un conflit”.