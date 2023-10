Le prix Sakharov destiné à Mahsa Amini et aux femmes iraniennes : “Ce prix est très important, surtout quand l’attention médiatique est détournée”

Les mots mêmes de la présidente ont touché Nazila Golestan : “le monde vous voit, nous sommes avec vous”. “Après le Nobel de la Paix décerné à la militante iranienne des droits humains Narges Mohammadi, ce prix Sakharov est très important au moment où les guerres en Ukraine et au Proche-Orient, monopolisent l’attention médiatique”, dit-elle. “Il ne faut pas oublier ces jeunes Iraniennes et Iraniens qui se battent contre un État théocratique corrompu et autoritaire”.

Productrice de documentaires sur la corruption en Iran, la question de l’égalité des genres ou encore celle de la laïcité, Nazila Golestan est installée à Paris depuis 1999 et a longtemps travaillé avec la chaîne “Voice of America” qui diffuse des programmes en persan.

À lire aussi

Porter la voix de la résistance iranienne

Aujourd’hui, elle est la porte-parole de l’association “HamAva” (Même Voix) fondée dans la foulée du “Mouvement vert” né du soulèvement post-électoral de 2009 en Iran. “Nous, diaspora, voulons être l’écho des activistes, faire entendre la voix de leurs leaders”, dit-elle.

Elle est certaine que le peuple iranien peut “changer son destin” et en veut pour preuve le fait que le régime est aujourd’hui “non plus dans l’action mais dans la réaction” face à la résistance de la rue. “Voir que l’Europe entend leur combat donne de l’espoir aux activistes des droits des femmes en Iran, le Prix Sakharov est un acte tangible qui leur dit “vous n’êtes pas seuls”. “Vous savez”, conclut Nazila Golestan, “aujourd’hui j’ai la chance de vivre en France. Comme bien des Iraniennes, j’ai été arrêtée, battue, emprisonnée mais, contrairement à Mahsa, la vie m’a donné la chance de profiter d’une démocratie pour combattre en faveur d’un Iran démocratique qui serait un incroyable facteur de stabilité régionale et mondiale.” Aux antipodes de ce “régime de haine qui n’aime personne, pas même l’humanité”.