L’inquiétante hausse de la circulation des armes à feu en Turquie: “Les citoyens se font désormais justice eux-mêmes”

Mais les scénarios sont parfois bien plus macabres, comme celui de la tuerie du 29 juillet dernier à Esenyurt (quartier périphérique d’Istanbul). Filmée par des caméras de surveillance, la scène est glaçante : quatre hommes entrent dans un commerce, avec une attitude menaçante. En quelques minutes à peine, la situation dégénère en bagarre généralisée avant que l’un d’entre eux ne sorte un pistolet, tire à plusieurs reprises sur les deux personnes derrière le comptoir et prenne la fuite. La vidéo, largement partagée sur les réseaux sociaux, a relancé la question de la circulation des armes à feu dans le pays.

Une législation insuffisante

Légalement, le port d’armes à feu est limité à certaines professions et soumis à l’obtention d’une licence. Mais dans les magasins de chasse, au marché noir, ou encore sur internet, il est très facile de s’en procurer. “Avec tout ce qui se passe dans notre pays, on n’est plus tranquille de nos jours”, argumente d’un air entendu le vendeur d’un magasin de chasse du quartier d’Ulus, à Ankara. Parmi les différents modèles de fusils et de pistolets, il sort un modèle “spécial dames” de fabrication turque en vente à 7500 livres turques (260 euros, moins cher qu’un téléphone portable).

Comme d’autres avocats en droit pénal spécialisés sur les dossiers impliquant des armes à feu, Me Yusuf Dere l’affirme : la législation actuelle n’est pas assez dissuasive et le nombre d’armes en circulation a considérablement augmenté depuis la tentative de coup d’État du 15 juillet. D’après les estimations, neuf armes sur dix en circulation n’ont aucune licence. Beretta, Infinity, Kalachnikov, HK G3… les saisies de police révèlent un large choix de pistolets, de fusils de chasse et de fusils d’assaut, dont beaucoup entrent dans le pays par les frontières avec l’Irak et la Syrie. Allant d’un à trois ans de prison ferme pour les pistolets, et de cinq à huit ans pour les armes automatiques, les peines sont fréquemment transformées en amendes.

Les violences à main armée explosent

Parmi les organisations de la société civile mobilisées, la fondation Umut n’a de cesse d’alerter l’opinion publique sur l’augmentation du nombre d’armes à feu en circulation ces dernières années. Les données de l’organisme affichent une augmentation de 83 % des violences à main armée entre 2015 et 2022. L’un de ses membres, le psychiatre Ayhan Akcan, assure quant à lui que 36 millions d’armes sans licence seraient en circulation dans le pays, soit un foyer sur trois. Sans surprise, les cas d’homicides par armes à feu ont également augmenté : de 50 % à 85 % depuis 2013, et 55 % des féminicides seraient perpétrés par pistolet ou fusil, d’après les données 2023 de la plateforme Stop Féminicides.

D’après les dernières données des organismes SAS (Small Arms Survey) de 2017 ou de GunPolicy.org de 2017/2018, la Turquie se situerait en deuxième position après l’Allemagne en termes de nombre d’armes à feu possédées par des civils en Europe. Or, les estimations basses récemment fournies par le principal parti d’opposition (CHP, parti républicain du peuple) rapportent 27,5 millions d’armes (avec ou sans licence) dans le pays, ce qui suggère que la Turquie serait désormais au coude à coude avec l’Allemagne (à chiffre constant pour l’Allemagne), voire l’aurait dépassé considérant les estimations de 36 millions avancées par la fondation Umut.

Un usage “culturel”

Dans certaines régions comme celles de la mer Noire, l’usage d’armes à feu relève quasiment de l’identité et de la culture. On tire en l’air pour manifester sa joie lors des mariages et des départs à l’armée. À l’échelle nationale, la conscription des hommes majeurs familiarise également une large partie de la population aux armes de guerre et celles-ci apparaissent même comme un attribut de la virilité. “Un cheval, une femme et une arme” (At, avrat, silah), dit un vieux proverbe turc pour résumer ce dont aurait besoin un homme de valeur… Ces dernières années, les stands de tir (poligon) ont poussé comme des champignons dans les grandes villes et connaissent un franc succès auprès de publics très variés, en quête d’adrénaline.

Une société sous tension croissante

Plusieurs facteurs expliquent l’augmentation du taux d’armement par habitant. Avocats, députés, agents de police et acteurs de la société civile s’accordent essentiellement sur deux d’entre eux : la dégradation de la situation économique et la perte de confiance dans les institutions étatiques (police, justice). Les questions de dettes sont la source de nombreux règlements de compte, comme dans le cas de la tuerie du 29 juillet. Très handicapée par les grands remaniements post-coup d’État de 2016, la Justice apparaît, quant à elle, de moins en moins à même de faire son travail de manière efficace et impartiale.

“Les citoyens se font désormais justice eux-mêmes, déplore la députée du CHP à Adana, Müzeyyen Sevkin, très mobilisée sur la question des armes à feu. Jusqu’à présent, nous n’avons observé aucune volonté politique pour régler le problème. Nous espérons que la situation avance après la rentrée parlementaire”, explique l’élue qui a sollicité la constitution d’une commission parlementaire sur le sujet, le 5 juillet dernier.

Si le départ du sulfureux Süleyman Soylu du ministère de l’Intérieur permettra peut-être de redonner une impulsion sur des dossiers comme celui de l’encadrement de la circulation des armes à feu, l’avocat Yusuf Dere s’interdit tout optimisme : “même avec la nouvelle équipe à l’Intérieur, rien ne va changer. Seuls les noms défilent, mais la vision reste malheureusement la même”.