L’Iran peut-il entrer dans le conflit entre Israël et le Hamas ?

Bien que divergentes dans leurs confessions, la République islamique chiite et le mouvement islamiste palestinien sunnite, qu'elle soutient sur le plan militaire, convergent sur l’objectif d’éradiquer l’État hébreu, dont la présence en Palestine est, selon eux, indésirable. “La fin du régime sioniste va commencer avec l’attaque sur l’hôpital”, a encore déclaré M. Raïssi, lors d’un rassemblement de plusieurs milliers de personnes en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza. Le président iranien a aussi appelé les pays arabes ayant normalisé avec Israël ces dernières années à rompre leurs relations diplomatiques avec lui, à expulser les ambassadeurs israéliens et à fermer leurs ambassades.

À lire aussi

Galvaniser les troupes

La veille, le guide suprême, l’ayatollah Ali Kamenei, avait exigé l’arrêt des bombardements à Gaza et lancé une mise en garde relative à une possible action des forces de la résistance dans la région. “Si ces crimes continuent, les musulmans et les forces de la résistance perdront patience et personne ne pourra les arrêter. Ils devraient le savoir et ne devraient pas s’attendre à ce que d’autres empêchent certains groupes d’agir”, avait-il déclaré lors d’une réunion académique, semblant indiquer que l’Iran ne les retiendrait pas.

Toutes ces formules rhétoriques, habituelles de la part de la République islamique, sont destinées à servir sa propagande et galvaniser les groupes qui gravitent dans son orbite idéologique.

Si l’Iran apparaît très fort pour agiter à distance, il apparaît peu probable qu’il soit enclin à entrer dans le conflit israélo-palestinien de manière directe. D’abord, parce qu’il ne l’a jamais fait depuis la Révolution islamique. L’intérêt de Téhéran à prendre part à un conflit qui ne menace pas son existence apparaît limité. L’Iran sait aussi que Washington, qui admet ne pas pouvoir exclure que l'Iran s'y implique directement, a dépêché une flotte de guerre en Méditerranée orientale, une force sans doute dissuasive. Et puis, surtout, parce que Téhéran a des relais locaux qu’il peut instrumentaliser, en particulier au Liban et en Syrie. À ce titre, le Hezbollah chiite libanais fait figure de fer de lance de ce réseau d’influence politico-militaire que la République islamique a développé dans les années 1980, celles de la guerre Iran-Irak. C’est ce traumatisme qui l’a incité à s’organiser pour désormais garder les menaces le plus loin possible des frontières nationales.

À lire aussi

Un second front

L’ouverture d’un second front au conflit en cours, à la frontière nord d’Israël, est la possibilité la plus plausible. La population libanaise, déjà confrontée à une crise économique et sociale inédite, l'a bien compris et a manifesté ces derniers jours contre toute implication de son pays. Depuis près de deux semaines, des incursions en Israël de commandos –notamment du Djihad islamique (également présent au Liban)– ont été stoppées et des affrontements sporadiques entre le Hezbollah et l’armée israélienne ont déjà fait plusieurs morts.

Créé sous l’impulsion des Gardiens de la révolution iraniens, le “parti milice” est le véritable bras armé de l’Iran au pays du Cèdre. Il avait lui aussi “félicité” le Hamas pour son “opération héroïque” du 7 octobre contre Israël. Le Hezbollah a ensuite indiqué que le “commandement la résistance islamique libanaise” était en contact suivi avec celui de son homologue palestinienne et que tous deux évaluent la conduite des opérations… Mais aucun signe n’émane pour le moment du secrétaire général du mouvement, Hassan Nasrallah, dont la parole détermine souvent les actions. Peut-être pour permettre de donner un peu de latitude à l’Iran, dans une hypothétique médiation. Ou tout simplement pour attendre le bon moment, qui pourrait être l’entrée des soldats israéliens en territoire palestinien. Mais, vu l’escalade des violences, cette opération terrestre semble être reportée de jour en jour.