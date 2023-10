Mosab Hassan Youssef, fils d’un des fondateurs du Hamas et taupe d’Israël

Sans langue de bois, il témoigne de la violence et de l’inhumanité qu’il a pu observer au sommet du Hamas : “Ces gens font preuve d’une rare brutalité à l’encontre des Palestiniens. En 1996, j’ai pu constater qu’ils ont tué tellement de Palestiniens. C’est ce qui m’a convaincu que je ne pouvais pas rester dans ce mouvement, car s’ils parvenaient à leur fin, soit détruire Israël, ils auraient ensuite tué notre peuple. J’avais beau être traité comme un Prince par les leaders, je ne pouvais pas y rester. Ce qu’ils ont fait de Gaza en dirigeant ce territoire démontre que c’était juste.”

Sa vie bascule lorsqu’il est arrêté par les services secrets israéliens du Shin Bet pour l’achat illicite d’une arme. Lors de son emprisonnement, il acceptera de collaborer avec les services secrets afin de faciliter sa libération. Mosab Hassan Youssef est célèbre pour avoir été, entre 1997 et 2007, un informateur redoutable et incontournable des Renseignements israéliens lors de la Seconde Intifada. Surnommé “Le Prince Vert” par Israël, il a permis au Shin Bet d’empêcher des dizaines d’attentats anti-israéliens. Ses informations ont notamment conduit aux arrestations de son propre père, mais aussi d’Ibrahim Hamid, un chef militaire du Hamas en Cisjordanie, de Marwan Barghouthi, alors secrétaire général du parti Fatah dans ce même territoire, et d’Abdallah Barghouthi, un chef militaire du Hamas responsable de meurtrières attaques à la bombe. Il affirme aussi avoir pu éviter l’assassinat de Shimon Peres. Si son rôle d’agent double est confirmé par Israël, où il est porté en héros jusqu’au sein de la Knesset, certains pensent qu’il exagère probablement ses agissements. Son père, par contre, l’a définitivement renié suite à la publication, en 2010, de son parcours dans une autobiographie.

Depuis qu’il est sorti du silence, Mosab Hassan Youssef multiplie les conférences à travers le monde, notamment pour le compte de l’ONG UN Watch. Il n’hésite jamais à critiquer l’islam, l’hypocrisie des régimes arabes et la violence des organisations politiques palestiniennes.

Il s’est converti au christianisme en lisant la Bible dès 1999. Vingt ans plus tard, son frère cadet Suhib Hassan Yousef suit son exemple. Lui aussi dénoncera sans ménagement, sur une chaîne de télévision israélienne, la corruption du Hamas, dont les cadres à l’étranger sont payés plus de 4000 dollars par mois et vivent dans le luxe.