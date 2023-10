En Cisjordanie, la guerre libère la violence des colons: "Ils ont échangé les pierres contre les balles"

Les difficultés de circulation font partie du quotidien des Palestiniens : ils sont habitués, avant de prendre la route, à consulter les boucles WhatsApp qui répertorient les barrages filtrants et les routes fermées. Mais depuis le 7 octobre et l’assaut surprise mené par le Hamas, les choses sont différentes, la vie est interrompue et on ne sait pas combien de temps ça va durer. En attendant, les Palestiniens qui travaillent en Israël restent à la maison, les olives commencent à tomber par terre car ils ne veulent pas risquer d’aller les récolter, les agriculteurs ne vont plus aux champs.

Une impunité de fait

Alors que dans les villes de Cisjordanie, de plus en plus de Palestiniens meurent dans des confrontations violentes avec l’armée israélienne – on en est au moins à 60 – le reste du territoire, entièrement sous contrôle israélien, vit au rythme de la violence des colons. “Ils ont échangé les pierres contre les balles” résume Ahed Odeh, 24 ans. Le 11 octobre, sa maison a été attaquée par une dizaine de colons armés ; son cousin est mort, ainsi que trois autres jeunes hommes. Son frère Ibrahim, de cinq ans son aîné, a été grièvement blessé en tentant de mettre sa fille Raath, 6 ans, à l’abri. Elle a pris une balle dans l’épaule gauche.

Raath, jolie dans son survêtement rose et noir assorti, ne parle plus. “On essaie de rigoler, on a fait venir sa cousine préférée d’un autre village pour qu’elle joue avec elle”, explique Ahed. Mais c’est dur de faire abstraction de cette tragédie : à côté d’elle, Abdurahman, 12 ans, oncle de Raath, liste les martyrs de la famille.

Le lendemain de l’attaque, les colons ont aussi attaqué le cortège funéraire, tuant deux autres hommes du village. Pourtant, le maire, Hani Odeh, avait coordonné la sécurité avec les autorités palestiniennes et israéliennes. Aujourd’hui, cet ancien soldat charismatique malgré sa courte stature, ne sait plus quoi faire. L’armée israélienne, sous le microscope du contingent de la presse internationale, a rapidement déclaré que la police était sur le cas, sans en dire davantage. En temps normal, une enquête pour des actes de ce genre est déjà très rare, mais à l’heure actuelle il n’y a quasiment aucune chance que cette impunité soit levée. De plus, la communauté internationale, habituellement seul et dernier rempart des Palestiniens face à une colonisation israélienne grandissante, est aux abonnés absents, prise entre le marteau de la violence et l’enclume de l’horreur du 7 octobre.

Des familles contraintes à l’exode

Joint par téléphone, le rabbin Arik Ascherman, militant israélien anti-occupation, témoigne : “Nos militants ont été beaucoup touchés”, dit-il avec tristesse. Les kibboutzim, la rave sont autant d’espaces dans lesquels se retrouvaient cette gauche pro-paix israélienne aujourd’hui au bord de l’extinction. Pour le rabbin Ascherman, on a atteint un nouveau palier en Cisjordanie. Le but politique des colons reste le même : confiner les Palestiniens dans des espaces géographiques limités et briser tout risque de continuité territoriale, condition nécessaire à la création d’un futur Etat.

Mais depuis le 7 octobre, les autorités israéliennes n’hésitent plus à utiliser la loi pour accomplir cet objectif. Ainsi, plusieurs villages bédouins à risque, et sous protection internationale, ont été déplacés. Si avant on les harcelait pour les encourager à partir, on les évacue désormais manu militari, les forçant à une sédentarisation catastrophique.

Ces communautés n’ont plus le choix, avance l’association B’tselem (une ONG israélienne qui défend les droits de l’homme dans les territoires occupés). Craignant pour leur vie et n’ayant aucun moyen de générer des revenus ou d’obtenir de la nourriture et de l’eau, elles plient bagage. Au total, 98 familles, soit 552 personnes dont 173 mineurs, ont quitté leur domicile depuis le 7 octobre, décompte l’association.

Dans la société israélienne, qui alterne entre tristesse, lassitude traumatisée et désir de vengeance, tout cela passe inaperçu. Même si certaines déclarations font écho, comme celle du chef de la police, Yaakov Shabtai, menaçant d’envoyer dans la bande de Gaza quiconque afficherait un soutien pour ses habitants. Au moins quarante étudiants arabes auraient ainsi été renvoyés de leurs universités en Israël, affirme l’association de soutien juridique Adalah ; plusieurs personnes auraient aussi été arrêtées. “On ne sait plus faire la différence entre un terroriste palestinien et un Palestinien terrorisé”, soupire Arik Ascherman.