Au Liban, l’angoisse de la population qui se prépare au scénario du pire : “Je ne veux pas revivre le cauchemar de juillet 2006”

Depuis l’offensive “Déluge d’al-Aqsa” déclenchée par le Hamas palestinien contre Israël le 7 octobre, cette célibataire de 35 ans n’a qu’une hantise, celle de voir le Liban englouti dans une nouvelle guerre. Depuis le 8 octobre, des accrochages, de plus en plus réguliers jusqu’à devenir ces derniers jours, quotidiens, opposent en effet les combattants chiites du Hezbollah et Tsahal, en restant à ce stade limités à la bordure frontalière entre le Liban et Israël. Dans le pays, la moindre évolution sur le front israélo-palestinien comme au sud du Liban est scrutée avec attention, pour évaluer les probabilités de l’ouverture d’un nouveau front avec Israël.

À lire aussi

Le spectre des bombardements de 2006

“Dès que j’entends que les bombardements sortent de la zone frontalière, je dégage de mon appartement”, lance la jeune femme, qui réside à Ghobeiry, en banlieue sud de Beyrouth, considérée comme un fief du Hezbollah, l’autre ennemi juré d’Israël. Dans l’entrée d’ailleurs, ses bagages sont déjà prêts, “au cas où”. Rola n’a pas oublié le pilonnage massif de la banlieue sud de Beyrouth par l’aviation israélienne en juillet août 2006 et les images de dévastation qu’elle avait découvert à la fin de cette guerre de 33 jours qui avait opposé le Hezbollah à Israël. Le conflit avait alors fait 1200 morts côté libanais, majoritairement des civils, et 160 côté israélien, militaires pour la plupart.

“Il n’y avait presque plus aucun immeuble debout, ni pont ni routes d’ailleurs, ils avaient tout détruit”, se remémore Rola, qui avait 18 ans à l’époque. “Je suis en train de chercher un plan B, pour louer un appartement dans une zone sûre, à Achrafieh ou à Dbayeh (quartier beyrouthin et ville à majorité chrétienne, NDLR), ou peut-être en montagne, je ne sais pas trop”, angoisse la jeune femme en se triturant les mains. “Chaque jour qui passe, on nous dit que l’escalade est pire que la veille, je ne sais plus quoi penser”, poursuit-elle, désemparée, alors qu’une nouvelle déclaration menaçante de Benjamin Netanyahou s’affiche en rouge sur al-Jazeera. Dimanche, celui-ci a averti lors d’une visite aux militaires massés au nord du pays qu’Israël “frapper (a) avec une puissance (..) qui sera dévastatrice pour le Liban”, en cas d’implication majeure du Hezbollah dans le conflit.

La décision de partir, Fawzié H. l’a déjà prise. Face à la perspective d’une nouvelle guerre, cette quinquagénaire habitant dans une petite localité proche de Tyr, au sud Liban, a préféré plier bagage pour se réfugier, avec sa mère malade d’un cancer, dans l’appartement beyrouthin d’une tante absente du pays. “Vendredi (ce 20 octobre, NdlR), j’ai préparé plusieurs valises, j’ai même pris nos habits d’hiver, et j’ai fermé notre maison. On ne sait jamais combien de temps ça peut durer. J’ai pris tous les papiers essentiels et nos bijoux”, confie cette employée d’une ONG internationale, le cœur lourd. Les situations de crise pourtant, Fawzié les connaît bien : elle a vécu la guerre civile (1975-1990), l’occupation israélienne du Liban-sud jusqu’en mai 2000 et la guerre de l’été 2006. “Je suis de tout cœur avec les Palestiniens, mais je ne veux pas revivre le cauchemar de juillet 2006. Nous avions dû fuir à Beyrouth en catastrophe, alors que les Israéliens bombardaient les routes”, se souvient-elle avec effroi.

À lire aussi

Des villages vides, des locations qui explosent, des pharmacies qui croulent sous les commandes

Les villages proches de la Ligne bleue, qui fait office de frontière entre le sud-Liban et Israël, se sont quasiment vidés de leurs habitants, alors que les accrochages se sont intensifiés, portant à 36 le nombre de morts côté libanais depuis le 7 octobre (majoritairement des combattants du Hezbollah, deux civils ainsi qu’un journaliste de l’agence Reuters). Direction Tyr pour les plus désargentés d’entre eux, ou les villages du Metn et du Mont Liban, au nord de Beyrouth, pour ceux qui en ont les moyens. Dans ces régions, les prix des locations explosent sous l’afflux de demandes. “Ceux qui louent des maisons ou des appartements demandent plus de 1000$ de loyer, en cash, avec 6 mois d’avance”, soupire Fawzié.

Signe de l’inquiétude ambiante, les pharmacies sont prises d’assaut. Dans la banlieue de Beyrouth, à Hazmieh, un pharmacien témoignant sous couvert de l’anonymat, dit “crouler sous les commandes de médicaments pour les maladies chroniques”. “Depuis 15 jours, on ne fait que ça, préparer des commandes, les gens sont inquiets”, dit-il, craignant que le Liban, déjà affaibli par quatre ans de crise, ne puisse encaisser un nouveau choc. Les écoles aussi se préparent, avertissant les parents d’un possible retour à l’enseignement en ligne, si la situation devait dégénérer.

Cette anxiété généralisée est encore montée d’un cran la semaine dernière, quand la plupart des ambassades occidentales, dont les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni ou la Belgique, ont intimé à leurs ressortissants de quitter le pays au plus vite tant que des vols commerciaux sont encore disponibles, en raison de l’instabilité régionale.