Pourquoi le Maroc ne rompra pas avec Israël, malgré un certain mal à l'aise et la pression de sa population

Le Maroc se présente comme un fervent défenseur de la cause palestinienne, Mohammed VI est même le président du Comité Al Qods qui défend l’identité arabo-musulmane de Jérusalem, mais en 2020, en échange de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidental, le Royaume a accepté de rétablir ses relations diplomatiques avec Israël et de normaliser leurs relations, alors que l’opinion publique marocaine reste profondément attachée à la défense de la cause palestinienne comme la majorité des peuples arabes.

À lire aussi

”Profonde préoccupation”

Alors, le 7 octobre, le jour de l’attaque du Hamas, le Maroc s’en est tenu à une déclaration timide qui renvoie dos à dos les belligérants. Il a déclaré “sa profonde préoccupation” face à la reprise des hostilités dans la bande de Gaza et a “condamné les violences contre les civils d’où qu’ils viennent”, avant d’appeler à une réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue Arabe d’où ne sont sorties que des déclarations d’intention. Une réaction très éloignée de ce qu’elle pouvait être par le passé, avant la normalisation avec Israël. “En 2000, lors de la seconde intifada, pour bien moins que ça [la violence de la riposte israélienne, NdlR], le Maroc avait fermé le bureau de liaison de l’État d’occupation de Palestine [d’Israël] ouvert quelques années plus tôt à Rabat”, se rappelle Sion Assidon.

Le Maroc est dans l’embarras. Ainsi quand le département d’État américain révèle que Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères et Anthony Blinken se sont entretenus par téléphone, le 12 octobre, à propos de “l’indéfendable attaque du Hamas”, le Maroc s’est bien gardé d’en faire état publiquement. D’ordinaire, pourtant, tous les échanges avec les hauts représentants américains sont valorisés comme un signe du soutien de la première puissance mondiale pour le Royaume. À l’inverse, le ministère des Affaires étrangères marocain communique clairement, quelques jours plus tard, le 15 octobre, sur son échange téléphonique avec le secrétaire général du Comité exécutif de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), Hussein Al-Sheikh.

Accords de normalisation

L’ambiguïté et le malaise du Maroc sont manifestes depuis la signature de l’accord de normalisation. Si les bureaux de liaison entre les deux pays ont été rouverts, ils ne sont pas encore devenus des ambassades à part entière même si Israël pousse en ce sens : Alona Fisher-Kamm, cheffe par intérim du bureau de liaison israélien au Maroc, a posé la première pierre du bâtiment devant l’abriter à Rabat en février 2023.

De même, la seconde édition du Sommet du Neguev réunissant les nouveaux alliés arabes d’Israël devait être accueillie par le Maroc mais “les autorités marocaines n’étaient pas très enthousiastes. Elles ont reporté le sommet pour la quatrième fois de suite sans apporter d’explications raisonnables à cette décision hautement politique”, constate Aziz Chahir, professeur de sciences politiques à l’Institut royal de formation des cadres, à Rabat. En juin, ce serait l’avancée de la colonisation en Cisjordanie qui aurait posé problème au Maroc, selon des officiels israéliens et américains. Sincères ou secondaires, ces considérations pour la cause palestinienne ne masquent pas l’existence de tractations entre Israéliens, Marocains et Américains sur la ville d’accueil du Sommet, Dakhla, au Sahara occidental, ou Essaouira, sur son nom, Sommet du Neguev ou Association des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord pour la paix et le développement, et surtout autour de la reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Israël l’a finalement accordée avant que le Royaume n’organise effectivement le Sommet ; comme une condition préalable posée par le nouvel allié marocain.

À lire aussi

Un choix face à l’Iran

Mis en contradiction avec le sentiment populaire pro palestinien depuis le 7 octobre, les dirigeants marocains pourraient-ils sortir de la normalisation avec Israël ? “Même si les États arabes signataires des Accords d’Abraham se trouvent mis en difficulté aujourd’hui, ils pourraient être paradoxalement convaincus de la nécessité de ce processus de normalisation avec Israël”, estime David Rigoulet Roze, chercheur à l’IRIS en France et spécialiste du Moyen Orient. Pour lui, si l’implication directe de l’Iran est confirmée, alors les États arabes verront plus encore en Israël comme une puissance régionale – et nucléaire – susceptibles de les défendre face à la puissance déstabilisatrice de l’Iran déjà à l’œuvre au Bahreïn et en Irak.”

”Je pense que les États arabes signataires prendront plutôt des précautions : ils afficheront moins leur coopération avec Israël et reviendront sans doute à des relations plus discrètes comme elles l’étaient par le passé car depuis son indépendance, le Maroc a toujours entretenu des relations avec Israël, en dépit de l’importance de la cause palestinienne pour sa population”, souligne Brahim Oumansour qui dirige l’Observatoire du Maghreb au sein de l’IRIS.

De fait, dans le cadre des Accords d’Abraham, les États arabes ont négocié chacun pour leur part des contreparties diplomatiques et financières en fonction de leur agenda propre, mais sans rien exiger sur la question palestinienne. C’est bien ce qui leur est reproché : avoir voulu faire la paix sur le dos des Palestiniens et sans eux.