Éthiopie: nouvelle offensive des rebelles tigréens qui disent contrôler le sud de leur province

Les forces rebelles tigréennes menaient mardi une nouvelle offensive dans la région éthiopienne du Tigré (Nord), en proie depuis huit mois à la guerre et où les combats ont touché un camp de réfugiés selon des sources humanitaires.

Le conflit, marqué par des atrocités ainsi que par le spectre grandissant de la famine, a connu fin juin un tournant lorsque les rebelles ont repris le contrôle d’une grande partie de la région, dont la capitale régionale Mekele. Addis Abeba avait déclaré un cessez-le-feu unilatéral.

Selon leur porte-parole Getachew Reda, les rebelles sont "parvenus à sécuriser la majorité du sud du Tigré", dont la ville d’Alamata.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé le 4 novembre une opération militaire dans cette région septentrionale du pays pour chasser et désarmer les autorités locales issues du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui avaient attaqué des postes militaires tenus par l’armée nationale.

Le TPLF a dominé pendant trente ans la politique éthiopienne bien que les Tigréens ne forment que 6 % de la population. Il n’a pas accepté d’être évincé de nombreux postes avec l’arrivée au pouvoir d’Abiy Ahmed, un Oromo (35 % de la population).

Fin novembre, l’armée fédérale, épaulée dans ce conflit par des troupes venues de l’Erythrée voisine et de la région de l’Amhara - qui réclame depuis des années des territoires qu’elle accuse le TPLF d’avoir annexé - avait pris Mekele. Mais les combats se sont poursuivis. Le Conseil des droits de l’homme (CDH) de l’Onu a appelé mardi les troupes érythréennes à leur "retrait rapide et vérifiable" du Tigré.

Combats dans un camp de réfugiés érythréens

Mardi matin, une source onusienne a fait état de tirs d’artillerie près d’Emba Madre, localité de l’ouest de la région. Des travailleurs humanitaires ont également affirmé que des combats ont opposé les rebelles tigréens à des soldats de l’armée éthiopienne et de l’Amhara dans le camp de réfugiés de Mai Aini, à quelques kilomètres d’Emba Madre. "Il y a eu des combats à l’intérieur du camp", a déclaré une de ces sources, citant des témoins sur place et précisant que les affrontements ont éclaté vers 4 h et s’étaient calmés à la mi-journée.

Des réfugiés de ce camp et du camp voisin d’Adi Harush, qui abritent des Érythréens ayant fui le régime au pouvoir dans leur pays, ont également commencé à fuir à pied, selon ces sources. (Avec AFP)