Émeutes et pillages meurtriers en Afrique du Sud, pays pauvre et sous tensions Les émeutes sont si destructrices que le Président attend des pénuries d'aliments et médicaments. © AFP Marie-France Cros

Les émeutes qui secouent depuis vendredi certaines villes d’Afrique du Sud - elles ont déjà fait 72 morts en cinq jours et entraîné plus de 1200 arrestations - sont un nouveau coup pour ce pays déjà frappé durement par la crise humaine et...