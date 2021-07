Accueil International Afrique Jacob Zuma et l’entreprise française Thalès devant leurs juges pour corruption et racket L’affaire date de 1999. Les accusés ont multiplié les manœuvres pour ne pas être jugés. © AP Marie-France Cros

C’est sous forte tension que s’est ouvert lundi matin le procès - par Internet pour cause de Covid - de l’ex-président Jacob Zuma et de l’entreprise française d’armements Thalès (ex-Thomson CSF), devant le tribunal de Pietermaritzburg (Kwazulu-Natal, bastion des Zoulous). On craignait, en effet,...