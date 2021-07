Libye: le fils de Kadhafi réapparaît et envisage un retour politique

Plus de 50 migrants disparus dans le naufrage d'un bateau parti de Libye

Plus de 50 personnes sont portées disparues et une trentaine ont été secourues après le naufrage dans la nuit de lundi d'un bateau parti de Libye pour rejoindre clandestinement l'Europe, dernier drame en date sur l'une des routes migratoires les plus meurtrières au monde.