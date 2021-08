Est de la RDC: au moins 16 morts dans une attaque attribuée aux ADF

RDC: au moins 20 médecins décédés du Covid-19 au Sud-Kivu

Au moins 20 médecins congolais sont morts après avoir été contaminés par le coronavirus sur plus d'un millier et demi de cas enregistrés depuis mars 2020 dans la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a appris l'AFP vendredi de leur corporation.