Au moins 40 personnes ont été tuées et des dizaines blessées au Cameroun mercredi et jeudi dans trois accidents de la route impliquant des bus de voyage, a annoncé le ministère des Transports.

L'accident le plus meurtrier s'est produit à Batchenga, à 60km au nord de la capitale Yaoundé, et a fait 22 morts dans la collision entre un bus de voyage et un camion transportant du sable. Les deux autres ont fait 16 et deux morts.