Accueil International Afrique Pourquoi le cannabis thérapeutique ne fera pas la fortune du Maroc Premier producteur de haschich du monde, le Royaume a légalisé la culture et l’usage d’un nouveau type de cannabis. © AFP Julie Chaudier, correspondante au Maroc

"Sur les réseaux sociaux on a vu fleurir des plaisanteries et des dessins comme une bouteille de vin qui disait : ‘Bienvenue ma sœur’ à un plant de cannabis", s’amuse Khalid Mouna, ethnologue, spécialiste du Rif, le berceau du kif, le haschisch marocain. Le projet de loi marocain relatif à l’usage médical et thérapeutique du cannabis a été adopté...