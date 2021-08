RDC: au moins 15 civils tués dans une double attaque des ADF à Beni

Au moins 15 villageois ont été tués jeudi et vendredi dans deux attaques attribuées aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) près de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris auprès de représentants de la société civile locale. La première attaque de village, qui a eu lieu à Mbingi, dans la localité de Kikingi, a fait au moins 10 morts, cinq femmes et cinq hommes. La deuxième a été commise à moins d'un kilomètre de là et a fait cinq morts, selon les mêmes sources. Les victimes ont été tuées à coups de haches, de machettes et par balles.