RDC: plus de 3 mois après l'éruption du Nyiragongo, la survie dans des abris de fortune

Plus de trois mois après l'éruption du volcan Nyiragongo, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), des milliers de sinistrés vivent encore autour de Goma dans des abris de fortune et appellent à l'aide.