Accueil International Afrique Élections au Maroc: les islamistes menacés en interne et malmenés sur la scène régionale Triple scrutin ce mercredi dans le royaume avec pour principal enjeu le maintien au pouvoir du PJD. Le parti d’obédience frériste dirige la majorité depuis 2011. L’ex-Premier ministre Benkirane a fait une apparition remarquée. © AP Vincent Braun Journaliste



Il avait promis de ne pas s’impliquer dans la campagne. Finalement, l’ancien Premier ministre et ex-patron du Parti de la justice et du développement (PJD), Abdelillah Benkirane, s’est dédit. Celui qui fut chef de gouvernement (entre 2011 et 2017) s’est exprimé dimanche, dans la dernière ligne droite de la campagne électorale,...