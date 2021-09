Accueil International Afrique Élections au Maroc: un troisième mandat pour les islamistes ? Triple scrutin ce mercredi dans le royaume avec pour principal enjeu le maintien au pouvoir du PJD. Le parti d’obédience frériste dirige la majorité depuis 2011. L’ex-Premier ministre Benkirane a fait une apparition remarquée. © AP Julie Chaudier

Mercredi, pour la première fois de leur histoire, les électeurs marocains (près de 18 millions) sont appelés à élire simultanément leurs 395 représentants à la Chambre et quelque 31 000 conseillers dans les régions et les communes. L’objectif de ce triple scrutin - législatif, régional et municipal - est simple : réduire,...