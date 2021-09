Maroc: l'homme d'affaires Aziz Akhannouch nommé chef du gouvernement par le roi

L'homme d'affaires marocain Aziz Akhannouch a été nommé vendredi chef du gouvernement et chargé de former le nouvel exécutif par le roi Mohammed VI après la victoire de son parti libéral, le Rassemblement national des indépendants, aux élections législatives. Le monarque "a reçu vendredi 10 septembre 2021 au Palais royal à Fès M. Aziz Akhannouch (...) que le souverain a nommé chef de gouvernement, et l'a chargé de former le nouveau gouvernement", selon un communiqué du palais.