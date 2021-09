Accueil International Afrique Deux ans après avoir été chassé du pouvoir, disparition finale d'Abdelaziz Bouteflika Mort de l’ex-président, balayé par la rue en 2019 et quela maladie avait déjà éclipsé. © AFP Vincent Braun Journaliste



Le temps s’était déjà figé pour Abdelaziz Bouteflika. Tout lui avait déjà filé entre les doigts : la mobilité, la décision, l’éloquence, la présidence, en somme le pouvoir dans toutes ses acceptions. Les manifestations monstres des Algériens, durant plus d’un an entre 2019 et 2020,...