Libye: les élections de fin d’année menacées

Le Parlement libyen a voté mardi une motion de censure contre le gouvernement de transition du Premier ministre Abdel Hamid Dbeibah, aggravant les différends entre camps rivaux à trois mois d’élections censées mettre fin à une décennie de chaos. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye reste marquée par des violences et des luttes entre pouvoirs rivaux dans l’est et l’ouest du pays.

Moins de deux semaines après la ratification d’une loi électorale controversée favorisant l’homme fort de l’Est, Khalifa Haftar, au grand dam des autorités de Tripoli (ouest), la motion de censure a été votée par 89 députés sur les 113 présents, a annoncé le porte-parole du Parlement, Abdallah Bliheq.

Après l'embellie du début d'année et l'avènement d'un nouveau gouvernement intérimaire, la Libye replonge ainsi dans l'incertitude, rendant les élections législatives et présidentielles prévues le 24 décembre plus que jamais hypothétiques.

Le vote a eu lieu au cours d’une séance à huis clos en présence du président du Parlement, Aguila Saleh, un cacique de l’Est libyen et allié de poids du maréchal Haftar.

Rejet de la procédure de censure

La veille, le Parlement avait annoncé la mise en place d’une commission d’enquête pour questionner le gouvernement, notamment sur des accords qu’il a passés, ses dépenses et des nominations auxquelles il a procédé.

Le Haut Conseil d’État libyen (HCE), instance faisant office de Sénat basée à Tripoli, a souligné son "rejet de la procédure" de censure, jugeant cette démarche comme "nulle" et "en violation de la Déclaration constitutionnelle et de l’accord politique" de 2015.

"La boussole sur laquelle s'appuie le Haut Conseil d'État est celle des élections. Notre objectif, c'est la tenue de ces élections. Nous ne souhaitons pas donner autant d'importance à tout ce qui peut entraver cet objectif", a déclaré le président du HCE, Khaled el-Mechri, en visite à Rabat. "Ce gouvernement va continuer à travailler jusqu'au 24 décembre et nous devons assurer les conditions favorables à la tenue des élections", a-t-il insisté.

Le quorum requis pour le vote d’une motion de censure ou de confiance est de 120 députés, selon la loi sur le règlement intérieur du Parlement de 2014, a indiqué à l’AFP une source parlementaire. Le cabinet actuel ne sera pas remplacé mais devient un "gouvernement chargé d’expédier les affaires courantes", selon le porte-parole du Parlement.