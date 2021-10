Accueil International Afrique Au Mali, les mercenaires russes se dévoilent au fur et à mesure qu’ils gagnent des marchés Annoncés au Mali, les "Wagner" prennent de plus en plus la lumière, à force de déploiements. ©AFP Paul Gogo, correspondant à Moscou

La présence de la société de sécurité privée russe Wagner au Mali est incompatible avec la présence internationale et européenne dans le pays." La déclaration est de Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères et elle marque un état de fait : les diplomates européens n'hésitent plus à citer nommément Wagner. Plus...