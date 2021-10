Sept ans de prison ferme requis contre Saïd Bouteflika

Une peine de sept ans de prison a été requise lundi 11 octobre contre Saïd Bouteflika, 63 ans, le frère cadet du défunt ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika, mis en cause avec d’autres anciens responsables dans des affaires de corruption, a indiqué l’un de ses avocats à l’AFP.

"Il n'y a rien dans le dossier. Que des déclarations. C'est un dossier vide. C'est un dossier politique et non judiciaire", a dénoncé Me Salim Hadjouti, regrettant que le parquet ait requis "sept ans de prison ferme" à l'encontre de son client, ex-conseiller à la présidence devenu tout-puissant en raison de la maladie de son frère.

Le parquet a aussi requis, selon la même source, dix ans ferme contre Tayeb Louh, ancien ministre de la Justice, sept ans contre Ali Haddad, ancien dirigeant du patronat algérien, et des peines de trois à sept ans contre les autres coaccusés, tous jugés depuis dimanche. Saïd Bouteflika et les autres accusés sont notamment poursuivis pour "incitation à falsification de documents officiels", "abus de fonction", "incitation à la partialité de la justice" et "outrage à magistrat".