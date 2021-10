Coup d'Etat au Soudan: l'Onu craint de nouvelles violences dans la nuit

L'émissaire de l'Onu au Soudan, l'Allemand Volker Perthes, a dit lundi craindre que de nouvelles violences ne se produisent dans la nuit de lundi à mardi dans le pays soumis à un coup d'État militaire, et a appelé au "dialogue et au retour à l'ordre constitutionnel".

"Nous continuons d'avoir des barricades en feu et pouvons entendre des coups de feu", a dit l'émissaire basé à Khartoum lors d'une conférence de presse en vidéo. "Donc, bien sûr, il y a un risque qu'il y ait davantage de violences et d'affrontements pendant la nuit", a-t-il indiqué, en exhortant "tout le monde à la plus grande retenue". "Je demande la libération de ceux qui ont été illégalement arrêtés aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Les Nations unies ne disposent pas d'une image complète de la situation en raison d'un accès limité à internet et à la téléphonie, a précisé l'Allemand. Néanmoins, il semble qu'après le coup d'État de lundi matin, l'armée contrôle la capitale. L'aéroport et les ponts principaux sont ainsi aux mains des militaires.

Le responsable de l'Onu a précisé s'attendre à une réunion d'urgence mardi du Conseil de sécurité. Ce Conseil "peut toujours être d'une grande aide s'il est uni", a-t-il fait valoir. Son "unité maintenue pour le Soudan ces deux dernières années (...), contrairement aux divisions dans d'autres pays de la région comme en Libye ou en Syrie, peut bien sûr aider parce que les acteurs ici prennent en compte assez sérieusement les positions internationales et notamment les déclarations du Conseil de sécurité", a insisté Volker Perthes.

Selon des diplomates, des pays envisageaient en effet lundi une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour mardi, au retour de ses membres d'un voyage au Sahel. Une déclaration pourrait être adoptée à cette occasion, ont précisé certains d'entre eux.

Trois personnes ont été tuées et 80 blessées par des tirs de l'armée lundi à Khartoum lors de manifestations massives dénonçant le coup d'État et l'arrestation de la quasi-totalité des dirigeants civils, selon un syndicat soudanais de médecins pro-démocratie.