Qui est le général Abdel Fattah al-Burhane, le nouvel homme fort du Soudan?

Le général Abdel Fattah al-Burhane, qui était à la tête des autorités de transition avant leur dissolution, incarne aujourd’hui le pouvoir militaire au Soudan.

Après avoir joué pendant des années un rôle clé mais très discret dans l’armée soudanaise, il est sorti de l’ombre le 12 avril 2019 en prenant les commandes du Conseil militaire de transition, au lendemain de la chute d’Omar al-Béchir, renversé après des mois de contestation populaire.

Il a remplacé à ce poste le général Awad Ibn Ouf, qui avait été nommé le jour de la destitution du Président, le 11 avril. Mais, face à la pression de la rue, ce militaire qui incarnait le régime de M. Béchir et ses 30 années de règne sans partage, avait vite jeté l’éponge.

L’un des principaux atouts d’Abdel Fattah al-Burhane, qui est issu des mêmes académies qu’Awad Ibn Ouf, fut alors son anonymat quasi absolu.

Après plus de deux années de transition, il a désormais pris l’habitude des projecteurs et enfilé un costume s’apparentant à celui d’un chef d’État. C’est ainsi lui qui a reçu mercredi dernier une invitation de Paris pour participer à un sommet sur la Libye prévu à la mi-novembre et c’est lui encore qui reçoit les responsables étrangers en visite au Soudan pour discuter de l’avenir du pays.

Durant sa carrière, le général Burhane, un temps attaché de Défense à Pékin, a surtout été "un très haut gradé de l'armée, un commandant qui sait mener ses troupes", assure un officier soudanais.

Né en 1960 à Gandatu, un village au nord de Khartoum, Abdel Fattah al-Burhane a fait des études dans une école de l’armée, puis en Égypte et en Jordanie. Marié et père de trois enfants, il avait, selon des médias soudanais, coordonné l’envoi de troupes soudanaises au Yémen lorsqu’il était commandant des forces terrestres.

Depuis sa désignation à la tête des autorités de transition, il a encore renforcé ses liens avec les soutiens régionaux de l’armée soudanaise, en se rendant en Égypte, dirigée par un ancien maréchal, Abdel Fattah al-Sissi, mais également aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, deux pourvoyeurs d’aides financières cruciales.