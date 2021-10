Soudan : deux manifestants tués par l'armée en plein "coup d'Etat"

"Deux manifestants" partisans d'un pouvoir civil ont été tués et "plus de 80 autres blessés" par des tirs de l'armée à Khartoum, a annoncé lundi un syndicat de médecins pro-démocratie en plein coup d'État au Soudan. La quasi-totalité des dirigeants civils des autorités de transition ont été arrêtés depuis lundi matin par des militaires et le général Abdel Fattah al-Burhane qui chapeautait les autorités de transition a annoncé la dissolution du gouvernement et du Conseil de souveraineté.