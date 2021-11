Accueil International Afrique Plusieurs candidats de choc pour une présidentielle inédite en Libye La commission électorale a déjà enregistré dix candidatures, dont celles du maréchal Haftar et de Saïf al Islam Kadhafi. ©AFP Vincent Braun Journaliste



Les Libyens vont pour la première fois élire leur chef d'État lors d'un scrutin présidentiel inédit, "libre et transparent", organisé le 24 décembre. L'importance de l'événement se mesure aux luttes de pouvoir et au chaos militaire qui prédominent depuis plus de dix ans dans cet immense pays désertique d'Afrique du Nord. La mort du fantasque dictateur Mouammar...