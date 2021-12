RDC: des ONG désignent le général Numbi comme "suspect n°1" dans l'assassinat de Chebeya

RDC: John Numbi, mis en cause dans la mort de Chebeya en 2010, "est réfugié au Zimbabwe"

Le général congolais John Numbi Tambo Banza, mis en cause pour son implication présumée dans l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya Bahizire et de son chauffeur à Kinshasa en juin 2010 a quitté la République démocratique du Congo (RDC) pour se réfugier au Zimbabwe voisin, ont rapporté dimanche plusieurs médias et une ONG congolaise de défense des droits de l'homme.