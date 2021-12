Tunisie: arrestation de l'un des hommes forts du parti islamiste Ennahdha

Tunisie: le chef du Parlement dénonce les décisions "inconstitutionnelles" du président Saied

Le chef du Parlement tunisien a dénoncé jeudi comme "inconstitutionnelles et illégales" les décisions prises lundi par le président Kais Saied qui a prolongé d'un an le gel de l'assemblée et annoncé un référendum pour réformer la Constitution.