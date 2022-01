RDC: nouveau report, à juin, de la restitution par la Belgique d'une "relique" de Lumumba

Héros de l'indépendance de l'ex-Congo belge en juin 1960, devenu le premier Premier ministre du nouveau pays, la RDC, Patrice Lumumba a été renversé quelques mois plus tard lors d'un coup d'Etat.

Il a été exécuté le 17 janvier 1961 avec deux frères d'armes par des séparatistes de la région du Katanga, avec l'appui de mercenaires de l'ancienne puissance coloniale belge.

Initialement, la Belgique devait officiellement remettre le 21 juin 2021, au président de la RDC Félix Tshisekedi, une dent qu'un commissaire de police belge affirme avoir prélevé sur le corps de Lumumba lorsqu'il a contribué à le faire disparaître.

Cette restitution et une série d'hommages prévues ensuite avaient déjà été reportées, en raison d'une hausse "exponentielle" des cas de Covid-19, au 17 janvier 2022, 61e anniversaire de la mort de Lumumba.

"La cérémonie de restitution et de rapatriement des restes de l'ancien Premier ministre Patrice Lumumba est reportée en juin prochain, à une date autour des festivités de célébration de l'indépendance de la RDC, le 30 juin", a déclaré mercredi à l'AFP un conseiller du président Tshisekedi.

"Plusieurs raisons justifient ce report. Mais la principale porte sur les restrictions dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19", a-t-il ajouté, promettant "une communication officielle dans les prochaines heures".

En 2000, le commissaire de police belge Gérard Soete, avait raconté à l'AFP avoir découpé et dissous dans l'acide les corps de Lumumba et de deux de ses fidèles, Joseph Okito et Maurice Mpolo, assassinés en même temps que lui.

Dans un documentaire diffusé sur la chaîne allemande ARD la même année, M. Soete avait affirmé avoir conservé des dents de Lumumba, et les avaient montrées.

En septembre 2020, la justice belge avait répondu favorablement à une demande de la famille de Patrice Lumumba de lui restituer une dent attribuée au leader congolais et saisie dans la famille de Gérard Soete.

En 2001, la Belgique avait reconnu sa "responsabilité morale" dans la mort de Lumumba au terme d'une commission d'enquête parlementaire.