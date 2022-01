Accueil International Afrique La justice tunisienne s'attaque à la culture de l'impunité : vingt hauts dirigeants entendus pour infractions électorales Dont quatre ex-Premiers ministres, un ex-Président et le président du Parlement. Ils sont accusés d’infractions électorales. ©AFP Vincent Braun Journaliste



La justice tunisienne doit entendre ce mercredi dix-neuf personnalités politiques, dont la plupart de premier rang, dans un climat politique et social des plus tendus. Parmi eux, les anciens Premiers ministres Youssef Chahed, Ylyas Fakhfakh, Mehdi Jomaa et Hamadi Jebali, le chef du Parlement (et président du parti d’inspiration islamiste Ennahda) Rached Ghannouchi, l’ancien président de la République Moncef Marzouki, l’ex-ministre Abdelkrim Zbidi, ainsi que...