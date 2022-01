En Algérie, une gigantesque fraude aux études a ciblé des dizaines d'étudiants

Cela fait des semaines maintenant que les journaux algériens relatent les rebondissements de la gigantesque fraude aux études à l'étranger. Il faut dire que pas moins de 70 étudiants algériens auraient été arnaqués par une société frauduleuse qui leur promettaient de belles études en Turquie, Russie ou Ukraine. Malheureusement à leur arrivée, il n'y avait pas de chambre propre, mais seulement une pièce minuscule, couverte de moisissures, avec une cuisine encrassée, écrit le journal Le Monde.

"J'ai déboursé 3000 euros", explique un étudiant interrogé. "J'ai découvert une fois sur place que la formation en Ukraine était de seulement 600 euros. En plus de cela, nous vivions dans des pièces surpeuplées de 2m²." Certains étudiants, en arrivant dans leur pays de destination, ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu'ils n'étaient même pas inscrits dans l'établissement scolaire alors que la société promettait pourtant de s'occuper de toutes les formalités.

Des influenceurs mêlés à cette affaire

L'arnaque, bien ficelée, consistait à proposer des séjours à l'étranger alléchants facturés à des prix exorbitants à des étudiants. Si elle a fait ses premières victimes en 2021, il a fallu attendre l'hiver dernier pour que les journaux se mettent à en parler. Entretemps, plusieurs influenceurs ont en effet été contactés par l'entreprise pour en faire la promotion sur leurs réseaux sociaux, à une plus grande échelle. Ines Abdelli, Stanley et Rifka, trois influenceurs très suivis en Algérie, ont entre autres fait la publicité de cette agence sur leurs réseaux. Après avoir été pointés du doigt par les victimes de ces arnaques, les jeunes se sont excusés et ont aussitôt affirmé qu'ils n'étaient au courant de rien. Pour se racheter, les influenceurs ont organisé plusieurs lives Instagram afin de donner la parole aux victimes. Certains d'entre eux ont affirmé qu'ils reverseraient l'argent qu'ils avaient gagné grâce à ce partenariat aux victimes. Tout cela a en tout cas contribué à médiatiser cette histoire.

Malgré tout, les influenceurs restent dans le collimateur de la justice. Ines Abdelli a été placée sous contrôle judiciaire tandis que Rifka et Stanley sont en détention provisoire depuis le 20 janvier.

En tout, 75 étudiants ont déjà porté plainte. Trois semaines après le début de son enquête qui a démarré mi-décembre, la justice est parvenue à mettre la main sur trois gérants de l'entreprise, qui avait plusieurs faux noms. "Il s'agit d'un réseau criminel composé de 12 personnes, dont 4 influenceurs", a expliqué un procureur algérien, le 20 janvier dernier. En attendant de déterminer qui était au courant de quoi, toutes ces personnes sont poursuivies pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, vol et blanchiment d'argent.

Les forces de l'ordre invitent tous les jeunes qui auraient été lésés à se manifester et à porter plainte.