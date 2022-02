Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a indiqué que la tentative de coup d'Etat avortée menée mardi après-midi avait fait "plusieurs blessés graves et des morts". "Les assaillants auraient pu me parler avant ces événements sanglants ayant fait plusieurs blessés graves et des morts", a-t-il dit à la presse. Il n'a pas désigné clairement les auteurs du coup de force, mais l'a attribué aux "décisions (qu'il a) prises, notamment la lutte contre le narcotrafic et la corruption".