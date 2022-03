Le président congolais Tshisekedi présent en Belgique pour un séjour privé

Dr Mukwege : "Le silence de la communauté internationale sur ce qui se passe au Congo est assourdissant"

Plus de trois ans après avoir reçu le prix Nobel de la paix, le Dr Denis Mukwege déplore que les crimes qu’il dénonçait, dont les viols de guerre, perdurent dans son pays. Il continue de développer son action pour “réparer” les victimes des violences sexuelles et à défendre, plus largement, les droits des femmes.