Accueil International Afrique Les groupes djihadistes progressent encore dans les pays de l’Ouest africain: "Nous devons faire plus, nous devons faire mieux" pour la lutte terroriste Burkina Faso : dans le nord-est du pays, les villes sont coupées du monde par les islamistes. ©AFP Hubert Leclercq Journaliste de la cellule International en charge des matières africaines



"Les terroristes s'étendent à travers l'Afrique à la fois en termes d'avancées géographiques et d'influence, et les efforts américains de lutte contre le terrorisme ne sont pas satisfaisants. Nous devons faire plus, nous devons faire mieux."...