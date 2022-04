Assassinat de Sankara au Burkina Faso : l'ex-président Blaise Compaoré condamné à la perpétuité

Le tribunal militaire de Ouagadougou a également condamné à la perpétuité le commandant de sa garde Hyacinthe Kafando et le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l'armée lors du putsch de 1987. Blaise Compaoré, en exil depuis 2014 en Côte d'Ivoire, et Hyacinthe Kafando, en fuite depuis 2016, étaient les grands absents de ce procès qui avait débuté il y a six mois.