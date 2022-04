La contre-attaque des proches de Rusesabagina, qui accusent le pouvoir rwandais d’enlèvement

L'avocat de Paul Rusesabagina présente "la preuve" de son enlèvement par le Rwanda

L'avocat et la famille de Paul Rusesabagina, ce ressortissant belge opposant au régime du président rwandais Paul Kagame et condamné à 25 ans de prison pour "terrorisme", ont réclamé mercredi sa libération immédiate et son transfèrement en Belgique en raison de son état de santé, tout en accusant le régime de Kigali d'être à l'origine de son enlèvement.