Accueil International Afrique Les enfants du viol doivent être soulagés du poids d’être nés Des milliers d’enfants sont nés du viol, utilisé comme arme de guerre, à l’est du Congo. Stigmatisés, ils sont victimes de crimes commis avant leur naissance. L’ONG belge "Les Enfants de Panzi et d’ailleurs" travaille à guérir leurs traumatismes et à favoriser leur intégration. Olivier le Bussy





"Avec EPA, c'est la joie ! C'est la joie !" Les aînés donnent fièrement de la voix mais les plus petits sont un peu moins francs au moment d'entonner le chant qui lance la plaine de jeux thérapeutiques. Elle se tient, un dimanche matin de février, dans le village de Kavumu, à une grosse heure de route chahutée de Bukavu, capitale du Sud-Kivu. Sont là rassemblés, tous vêtus d'un même tablier kaki qui recouvrent une même tenue bicolore, cinquante enfants - quatorze garçons et trente-six filles - dont les plus âgés ont 10 ans. Quarante d'entre eux sont nés d'un viol commis...