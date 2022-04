Deux décès causés par le virus Ebola signalés en République démocratique du Congo

Pour Peter Piot, nous allons vivre une ère de pandémies : "Il faut espérer le mieux mais aussi se préparer au pire"

Pour le célèbre microbiologiste belge, il y aura à l’avenir de plus en plus de pandémies. Il faut s’attendre à une grippe pandémique et s’y préparer. Invité aux Grandes Conférences catholiques, le scientifique, qui reste optimiste, en a expliqué les causes.