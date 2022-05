Accueil International Afrique Comment le Maroc veut rallier le monde à son projet de souveraineté Après la reconnaissance américaine, Rabat mise sur l’Europe pour faire avancer son initiative d’autonomie. ©AFP Vincent Braun Journaliste



Le dossier du Sahara occidental empoisonne toujours les relations entre le Maroc et l’Algérie. Les deux frères ennemis du Maghreb s’opposent depuis près de cinquante ans sur l’avenir de ce territoire désertique au sud-ouest du Maroc, une ancienne colonie espagnole que l’Onu considère comme un "territoire non autonome" en attente d’un statut final. Après une tentative avortée au bout de quelques réunions de reprendre les négociations au début de 2019, Rabat et Alger ont repris le cours de leur guerre froide autour d’une alternative tout aussi figée. Le Maroc,...