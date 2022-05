Le concours de Miss Rwanda suspendu sur fond d'agressions sexuelles

Les enfants nés du viol doivent être soulagés du fardeau de leur origine

Des milliers d’enfants sont nés du viol, utilisé comme arme de guerre, à l’est du Congo. Stigmatisés, ils sont victimes de crimes commis avant leur naissance. L’ONG belge "Les Enfants de Panzi et d’ailleurs" travaille à guérir leurs traumatismes et à favoriser leur intégration au sein de leur famille et de leur communauté.