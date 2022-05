RDC: la réforme de la loi électorale accentue les tensions au Parlement

À 18 mois de la présidentielle, Kinshasa replonge déjà dans ses travers

Comme sous Kabila, catholiques et protestants mobilisent le peuple face à la mauvaise gestion du pouvoir. Matata et Katumbi, futurs candidats à la présidentielle, dans le viseur de la majorité. Plus de cent parlementaires menacés de perdre leur siège suite à une pétition.