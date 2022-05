Accueil International Afrique "La Belgique ne protège pas assez ses entrepreneurs au Congo", déplore l'homme d'affaires George Forrest L'Europe s'y prend mal en Afrique, déplore l'homme d'affaires belge, qui constate qu'elle subit la concurrence que lui livrent d'autres, à commencer par les Chinois. ©D.R. Olivier le Bussy, à Lubumbashi (RD Congo)

Le nom du pays change et change encore, les chefs d’État passent, George Forrest reste. Même s’il est d’origine néo-zélandaise et possède un passeport belge depuis le mitan des années 1990, son nom est indissociable du Congo et plus encore de la province du Katanga, au sud-est...