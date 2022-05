Accueil International Afrique Comment le Burundi s’est enfoncé dans une crise économique profonde L’État compte sur la reprise de l’appui budgétaire européen pour se refaire une santé. Hubert Leclercq Journaliste de la cellule International en charge des matières africaines

©AFP

"Il n'y a plus un grain de sucre dans le pays. Ou alors à un prix défiant tout entendement" , explique Nelly K., habitante de Bujumbura. "Il n'y a pratiquement plus d'essence et de transport dans la...